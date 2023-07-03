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Отец Кузяева прокомментировал новость о переходе сына в «Бешикташ»

Ранее сообщалось, что игрок ищет варианты продолжения карьеры за пределами России.
03 июля 2023 11:32
автор: Александр Евграфов

Отец полузащитника сборной России Далера Кузяева, Адьям прокомментировал новость о том, что футболист перейдет в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение турецкого клуба, однако, намерен подождать предложений из какой-либо из пяти ведущих лиг Европы.

«Вы знаете, какое-либо издание что-то напишет, и я должен это комментировать. Поинтересуйтесь об этом у тех, кто написал», – цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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