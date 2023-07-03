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«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси

Он ушёл из команды в 2021 году.
03 июля 2023 11:52
автор: Виталий Овсянников

61-летний футбольный функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента «Барселоны», заявил, что каталонский клуб продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси.

Он покинул команду в 2021 году, но у «сине-гранатовых» есть обязательства платить аргентинцу долги до 2025 года.

«Мы сделаем для Месси отличное прощание с командой. Было бы идеально сделать это на открытии нового «Камп Ноу». Мы должны платить ему зарплату до 2025 года, так как он отложил её при предыдущем правлении», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, что в период пандемии Месси согласился сократить свою заработную плату, рассчитывая получить оставшуюся часть в следующие годы. В середине 2021 года ему пришлось покинуть каталонский клуб на правах свободного агента, так как «сине-гранатовые» не смогли продлить с ним соглашение.

источник: El Mundo Deportivo
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