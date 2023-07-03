«Зенит» просит за Клаудиньо существенно больше, чем готов заплатить «Фламенго»

Популярный спортивный обозреватель Маркиньос Ассунсао сообщает в своих социальных сетях, что бразильский клуб «Фламенго» желает приобрести форварда «Зенита» Клаудиньо, но готов отдать за его трансфер не более 18 млн евро.

Согласно информации источника, клуб из Санкт-Петербурга не желает продавать бразильца менее чем за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» не хочет отпускать одного из своих ключевых игроков. Эту информацию подтвердил и агент Клаудиньо. Тем не менее, СМИ из Бразилии продолжают публиковать новости о том, что нападающий уже договорился о контракте с «Фламенго».

Напомним, что бразильский форвард перешел в «Зенит» в середине 2021 года. За этот период он провел в составе клуба из Санкт-Петербурга 61 матч, забил 15 голов и оформил 17 ассистов.