Забитый мяч Алексея Миранчука вошел в топ-50 голов Серии А

Гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука вошёл в число лучших по итогам сезона Серии А. В рейтинге 50 лучших голов он занял 29-е место, сообщает пресс-служба турнира.

Гол был забит в матче 19-го чемпионата Италии в ворота «Фиорентины» и оказался единственным в матче.

Минувший сезон 27-летний Миранчук провел на правах аренды в «Торино». За сезон он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 31 матче. «Торино» не активировал опцию выкупа футболиста и он вернулся в состав «Аталанты».

Ранее сообщалось, что Миранчука готова «Верона», сохранившая место в Серии А. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.