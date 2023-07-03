Данил Круговой: Вендел, скорее всего, не вернется. Для «Зенита» это большая потеря

25-летний российский футболист Данил Круговой, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, поделился информацией о будущем своего одноклубника Вендела.

По его мнению, бразилец не вернется в расположение «Зенита».

«Лично с ним не общался, но, скорее всего, он не вернется. Вендел активно ищет новый клуб. Для «Зенита» это серьезная потеря, так как он был одним из лидеров нашего коллектива. Но к нам продолжают приезжать новые игроки. Надеюсь, они станут достойной заменой ушедшим», — цитирует Кругового Sport24.

Напомним, что 1 июля наставник санкт-петербургского клуба Сергей Семак разрешил Венделу искать новый клуб. 3 июля появилась информация о том, что его может арендовать «Коринтианс» с опцией выкупа за 18 млн евро.