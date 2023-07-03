ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Данил Круговой: Вендел, скорее всего, не вернется. Для «Зенита» это большая потеря

Российский футболист высказался о возможном уходе бразильца.
Данил Круговой: Вендел, скорее всего, не вернется. Для «Зенита» это большая потеря
03 июля 2023 12:40
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

25-летний российский футболист Данил Круговой, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, поделился информацией о будущем своего одноклубника Вендела.

По его мнению, бразилец не вернется в расположение «Зенита».

«Лично с ним не общался, но, скорее всего, он не вернется. Вендел активно ищет новый клуб. Для «Зенита» это серьезная потеря, так как он был одним из лидеров нашего коллектива. Но к нам продолжают приезжать новые игроки. Надеюсь, они станут достойной заменой ушедшим», — цитирует Кругового Sport24.

Напомним, что 1 июля наставник санкт-петербургского клуба Сергей Семак разрешил Венделу искать новый клуб. 3 июля появилась информация о том, что его может арендовать «Коринтианс» с опцией выкупа за 18 млн евро.

источник: Sport24
«Уфа» уладила свои финансовые проблемы
Команда просматривает новичков для участия нового сезона.
03.07.2023 12:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс присоединится к команде
Люксембургский футболист выходит от отпуска.
03.07.2023 12:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вратаря «Нефтчи» выписали из больницы
Игроку предписано несколько дней отдыха.
03.07.2023 12:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Забитый мяч Алексея Миранчука вошел в топ-50 голов Серии А
На счету российского футболиста в сезоне было четыре забитых мяча.
03.07.2023 12:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» просит за Клаудиньо существенно больше, чем готов заплатить «Фламенго»
Будущее Клаудиньо по-прежнему неизвестно.
03.07.2023 12:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси
«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси
Он ушёл из команды в 2021 году.
03.07.2023 11:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Отец Кузяева прокомментировал новость о переходе сына в «Бешикташ»
Ранее сообщалось, что игрок ищет варианты продолжения карьеры за пределами России.
03.07.2023 11:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Зенита» Семак: Барриос прибудет в команду завтра. Вендела пока нет
В данный момент два иностранных футболиста не прибыли в расположение клуба.
03.07.2023 11:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Деку: У Португалии на ЧМ было лучшее поколение игроков, но у нас нет Месси
Деку высказался о победе Аргентины на ЧМ
03.07.2023 10:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.