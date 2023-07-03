Вратаря «Нефтчи» выписали из больницы

Вратарь азербайджанского «Нефтчи» Агиль Мамедов выписан из больницы и чувствует себя нормально, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе «Нефтчи» Рустама Аллахвердиева.

«Сейчас он чувствует себя хорошо. Вратарь несколько дней будет отдыхать, а потом приступит к тренировкам», - отметил Аллахвердиев.

В компенсированное время второго тайма матча с «Зенитом» Мамедов столкнулся с полузащитником «сине-бело-голубых» Владиславом Саусем. Сначала вратарю оказали помощь на поле, а потом срочно унесли на носилках. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.