Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс присоединится к команде

Дмитрий Зеленов, занимающий должность руководителя пресс-службы «Спартака», сообщил, когда Кристофер Мартинс вернется в расположении «красно-белых».

«Ожидаем Мартинса 5 июля. Он вернется даже раньше, чем ему положено исходя из количества дней отпуска. Пройдёт медосмотр и присоединится к команде», — сказал Зеленов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

26-летний полузащитник из Люксембурга провел за «Спартак» 23 матча в минувшем сезоне. Ему удалось забить три гола и оформить четыре ассиста.

В составе «красно-белых» Кристофер Мартинс стал обладателем Кубка России-2022. Ранее он выступал за швейцарский клуб «Янг Бойз», в составе которого дважды выигрывал Суперлигу Швейцарии.