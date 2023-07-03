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Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс присоединится к команде

Люксембургский футболист выходит от отпуска.
03 июля 2023 12:55
автор: Виталий Овсянников

Дмитрий Зеленов, занимающий должность руководителя пресс-службы «Спартака», сообщил, когда Кристофер Мартинс вернется в расположении «красно-белых».

«Ожидаем Мартинса 5 июля. Он вернется даже раньше, чем ему положено исходя из количества дней отпуска. Пройдёт медосмотр и присоединится к команде», — сказал Зеленов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

26-летний полузащитник из Люксембурга провел за «Спартак» 23 матча в минувшем сезоне. Ему удалось забить три гола и оформить четыре ассиста.

В составе «красно-белых» Кристофер Мартинс стал обладателем Кубка России-2022. Ранее он выступал за швейцарский клуб «Янг Бойз», в составе которого дважды выигрывал Суперлигу Швейцарии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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