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«Уфа» уладила свои финансовые проблемы

Команда просматривает новичков для участия нового сезона.
03 июля 2023 12:59
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Уфа» уладил все финансовые вопросы и готовится к новому сезону, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, решить проблемы удалось с приходом на пост нового гендиректора Александра Егорова и при поддержке министерства спорта Республики Башкортостан и его главы Руслана Хабибова.

Ранее стало известно, что команде удалось сохранить ряд игроков. Например, в «Уфе» остались Эрвинг Ботака, Артем Голубев, Артем Погосов, Роман Минаев, Лев Ушахин и Илья Молтенинов. Тренерский штаб «Уфы» занимается просмотром потенциальных новичков.

По итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из Первой лиги, заняв 16-е место в турнирной таблице.

источник: Metaratings.ru
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