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16-летний сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

Кристиан Шевченко начнет свой футбольный путь в Англии.
03 июля 2023 13:39
автор: Виталий Овсянников

Кристиан Шевченко, сын обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко, подписал свой первый профессиональный футбольный контракт с клубом «Уотфорд».

Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 16-летний футболист опубликовал снимок, на котором запечатлены его родители и старший брат. Фотография сделана во время подписания контракта с английским клубом.

Напомним, что изначально Кристиан Шевченко учился играть в футбол в академии «Челси», после чего перебрался в юношескую команду «Уотфорда».

Его отец Андрей Шевченко является легендой украинского футбола. В составе «Милана» выигрывал Серию А и Лигу чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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