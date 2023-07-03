Канчельскис заявил, что «Спартак» не станет чемпионом России в новом сезоне

Легенда «Манчестер Юнайтед» и один из лучших игроков в истории России Андрей Канчельскис поделился мнением об амбициях «Спартака» в грядущем сезоне РПЛ.

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой. У команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьёз сражаться с «Зенитом» за первое место», — цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

По мнению Андрея Канчельскиса, в первую пятёрку попадут «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка в 30 турах. От первой строчки красно-белых отделили 16 баллов.