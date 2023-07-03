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Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что специалист отказался ехать на Ближний Восток.
03 июля 2023 14:18
автор: Александр Шульгин

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард всё-таки возглавит «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

По информации The Athletic, руководители клуба провели ещё один раунд переговоров с легендой мерсисайдцев, который убедил их в том, что легендарный полузащитник всё же приедет работать в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее специалист тренировал шотландский «Рейнджерс», который приводил к победе в национальном первенстве, и «Астон Виллу».

На посту наставника бирмингемцев Стиви Джи едва не помог своему родному «Ливерпулю» оформить чемпионский титул в сезоне-2021/22. В одном из последних туров его команда встречалась с лидировавшим «Манчестер Сити» и по ходу матча вела 2:0. В случае победы «красные» вышли бы на первое место на финишной прямой, однако в оставшееся время подопечные Хосепа Гвардиолы забили три мяча и одержали победу.

источник: The Athletic
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