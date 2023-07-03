Полузащитник «Милана» Тонали перешёл в «Ньюкасл»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали перешёл в футбольный клуб «Ньюкасл», сообщается на официальном сайте «сорок».

Соглашение с вингером рассчитано на пять лет, при этом клуб отказался называть трансферную стоимость игрока. Ранее сообщалось, что английский клуб заплатил около 70 миллионов евро за переход игрока.

«Сандро является исключительным талантом, обладает менталитетом, физическими данными и техникой, которые отлично подходят для нас. У него уже есть важный опыт выступления в Лиге чемпионов», — отметил главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В минувшем сезоне Тонали провёл за «Милан» 48 матчей, забил два мяча и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «россонери» было рассчитано до лета 2027 года.