Ветеран «Спартака» Ловчев посоветовал Бакаеву искать новый клуб

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев» отметил, что перспективы Бакаева в «Зените» неважные из-за дефицита игровой практики.

«Гол забил Бакаев, но для меня перспективы в «Зените» всё равно неважные, он зря уходил из «Спартака». Понятно, что и там всё было не гладко, но в Питере Зелимхан играет очень мало», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По словам бывшего футболиста, Бакаев вряд ли сможет составить конкуренцию бразильским футболистам и он посоветовал бы ему искать новый клуб.

В матче с «Нефтчи» Зенит победил со счётом 3:1, один из голов на счету Бакаева.