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Сандро Тонали прокомментировал свой переход в «Ньюкасл»

Итальянец благодарит английский клуб за доверие.
03 июля 2023 14:39
автор: Виталий Овсянников

23-летний итальянский футболист Сандро Тонали, выступавший за «Милан» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от своего трансфера в «Ньюкасл».

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Ньюкасл», потому что этот клуб даёт огромную возможность для развития моей карьеры. Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — приводит слова Тонали официальный сайт «Ньюкасла».

Напомним, «сороки» заплатили за переход полузащитника 70 млн евро без учёта бонусов. Заработная плата Сандро Тонали составил 7 млн евро в год.

В минувшем сезоне он сыграл в 34 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.

источник: ФК «Ньюкасл»
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