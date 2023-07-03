Сандро Тонали прокомментировал свой переход в «Ньюкасл»

23-летний итальянский футболист Сандро Тонали, выступавший за «Милан» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от своего трансфера в «Ньюкасл».

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Ньюкасл», потому что этот клуб даёт огромную возможность для развития моей карьеры. Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — приводит слова Тонали официальный сайт «Ньюкасла».

Напомним, «сороки» заплатили за переход полузащитника 70 млн евро без учёта бонусов. Заработная плата Сандро Тонали составил 7 млн евро в год.

В минувшем сезоне он сыграл в 34 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.