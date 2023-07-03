Экс-наставник «Спартака» признан лучшим тренером Армении

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько признан лучшим наставником в Армении.

Как сообщает пресс-служба местной футбольной федерации, специалист победил в голосовании с большим отрывом.

Напомним, в минувшем сезоне клуб «Урарту», возглавляемый россиянином, выиграл золотые медали национального первенства, а также завоевал Кубок страны.

В России Гунько известен по неудачной работе с красно-белыми, которых он принял в 2014 году после отставки Валерия Карпина.