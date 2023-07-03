ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Бешикташ» изменит форму выплат для бывшего игрока «Зенита»

Турецкий клуб заинтересован в приобретении российского футболиста.
03 июля 2023 15:47
автор: Александр Евграфов

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» намерен увеличить годовую зарплату футболиста вместо выплаты денег, предполагавшихся для футболиста в качестве «подъемных», сообщает турецкий ресурс Sozcu.

По данным источника, такую схему клуб использует и для перехода еще одного полузащитника – Даниэля Амарти из Ганы, переговоры с которым зашли в тупик из-за больших требований футболиста.

О других подробностях переговоров с Кузяевым не сообщается, также неизвестно уменьшится ли подписной бонус для футболиста.

Ранее Кузяев выступал в составе «Зенита», а в настоящее время находится в статусе свободного агента.

источник: Sozcu
Стала известна возможная дата перехода Мбаппе в «Реал» 
Француз может присоединиться к королевскому клубу уже на этой неделе. 
03.07.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Неизвестный фанат украл футбольный мяч после матча белорусского клуба
В настоящее время подозреваемый вышел на связь с командой.
03.07.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ахмат» продлил контракт с голкипером Шелией
В минувшем сезоне вратарь восемь игр сыграл «на ноль».
03.07.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» отказался от предложения купить игрока сборной Мексики
«Спартак» отказался от предложения купить игрока сборной Мексики
Луис Чавес не перейдет в состав красно-белых.
03.07.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-наставник «Спартака» признан лучшим тренером Армении
Специалист привёл свою команду к «золотому» дублю.
03.07.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сандро Тонали прокомментировал свой переход в «Ньюкасл»
Итальянец благодарит английский клуб за доверие.
03.07.2023 14:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ветеран «Спартака» Ловчев посоветовал Бакаеву искать новый клуб
По мнению футболиста, перспективы экс-спартаковца в составе чемпионов неважные.
03.07.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Милана» Тонали перешёл в «Ньюкасл»
Полузащитник «Милана» Тонали перешёл в «Ньюкасл»
По данным ряда источников, сумма трансфера составила 70 млн евро.
03.07.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии
Ранее сообщалось, что специалист отказался ехать на Ближний Восток.
03.07.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.