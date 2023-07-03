«Бешикташ» изменит форму выплат для бывшего игрока «Зенита»

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» намерен увеличить годовую зарплату футболиста вместо выплаты денег, предполагавшихся для футболиста в качестве «подъемных», сообщает турецкий ресурс Sozcu.

По данным источника, такую схему клуб использует и для перехода еще одного полузащитника – Даниэля Амарти из Ганы, переговоры с которым зашли в тупик из-за больших требований футболиста.

О других подробностях переговоров с Кузяевым не сообщается, также неизвестно уменьшится ли подписной бонус для футболиста.

Ранее Кузяев выступал в составе «Зенита», а в настоящее время находится в статусе свободного агента.