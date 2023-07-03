«Спартак» отказался от предложения купить игрока сборной Мексики

27-летний мексиканский футболист Луис Чавес, выступающий за «Пачуку» на позиции полузащитника, мог перейти в РПЛ в московский «Спартак».

Красно-белым предложили приобрести игрока сборной Мексики за 8-9 млн евро. При этом сам Луис Чавес претендовал на зарплату 2,3 млн евро в год. Об этом сообщает издание Metaratings.

Согласно данным источника, руководство красно-белых приняло решение отказаться от данного трансфера. Московский клуб желает приобрести других футболистов.

Напомним, что в составе «Пачуки» Луис Чавес сыграл 143 встречи, в которых забил 14 мячей и оформил 12 ассистов. Кроме того, он провел 21 матч за мексиканскую национальную команду.