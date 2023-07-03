«Ахмат» продлил контракт с голкипером Шелией

Грозненский «Ахмат» продлил контракт с вратарем команды Гиорги Шелией, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение рассчитано на два года.

«В прошедшем сезоне Шелия сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, из них восемь «на ноль». Желаем Гиорги удачи, много «сухих» игр и побед!» — говорится в сообщении команды.

34-летний Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В его карьере были игры за «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».

В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место в российской премьер-лиге.