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Неизвестный фанат украл футбольный мяч после матча белорусского клуба

В настоящее время подозреваемый вышел на связь с командой.
03 июля 2023 15:56
автор: Александр Евграфов

Неизвестный болельщик унес футбольный мяч после товарищеского матча белорусских «Барановичей» с медийной командой «INFORM». Пресс-служба команды опубликовала видео с инцидентом.

Болельщик после окончания матча, когда футболисты пошли благодарить трибуны, взял мяч и убежал со стадиона.

«Уважаемые зрители и болельщики! Наша команда обращается к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть какая-нибудь информация об этом инциденте или вы знаете человека на видео, сообщите нам или нашему клубу», — написано в сообщении пресс-службы команды.

К поискам болельщика подключилась полиция, однако в комментариях в соцсетях предполагаемый похититель вышел на связь и извинился за инцидент.

«Я забрал мяч. Уже написал вам, хочу его вернуть. Извините, пожалуйста», - говорится в сообщении.

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