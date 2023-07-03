Неизвестный фанат украл футбольный мяч после матча белорусского клуба

Неизвестный болельщик унес футбольный мяч после товарищеского матча белорусских «Барановичей» с медийной командой «INFORM». Пресс-служба команды опубликовала видео с инцидентом.

Болельщик после окончания матча, когда футболисты пошли благодарить трибуны, взял мяч и убежал со стадиона.

«Уважаемые зрители и болельщики! Наша команда обращается к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть какая-нибудь информация об этом инциденте или вы знаете человека на видео, сообщите нам или нашему клубу», — написано в сообщении пресс-службы команды.

К поискам болельщика подключилась полиция, однако в комментариях в соцсетях предполагаемый похититель вышел на связь и извинился за инцидент.

«Я забрал мяч. Уже написал вам, хочу его вернуть. Извините, пожалуйста», - говорится в сообщении.