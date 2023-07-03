Стала известна возможная дата перехода Килиана Мбаппе в «Реал» 

Трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» состоится 6 или 7 июля текущего года. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в своих соцсетях.

«6 или 7 июля вы, мадридисты, получите большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного! Я никак не комментировал возможный переход с 2021 года», — заявил инсайдер в опубликованном посту.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С тех пор за парижскую команду он провел 260 матчей, в которых отличился 212 забитыми мячами и отдал 98 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее 24-летний футболист объявил о том, что не собирается продлевать соглашение с клубом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.