ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Вратарь ЦСКА Илья Помазун в четвертый раз арендован «Уралом»

Игрок останется в Екатеринбурге.
03 июля 2023 16:30
автор: Александр Кожевников

Голкипер ЦСКА Илья Помазун арендован «Уралом» до конца сезона-2023/2024. Это уже четвертая аренда Помазуна «Уралом».

«Илья Помазун снова проведёт сезон в «Урале» на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2027/2028. Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвёртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!», - гласит заявление ЦСКА.

В прошедшем сезоне за команду Виктора Гончаренко он сыграл 39 матчей, пропустил 55 голов и отстоял восемь встреч на ноль. Всего Помазун провел за «Урал» 83 встречи, 22 матча проведя на ноль.

источник: ПФК ЦСКА
Экс-голкипер сборной Украины Пятов завершил профессиональную карьеру
«Шахтер» предлагает 39-летнему футболисту остаться в расположении клуба в качестве тренера. 
03.07.2023 16:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами»
36-летний футболист присоединился к американской команде на правах свободного агента. 
03.07.2023 16:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стала известна возможная дата перехода Килиана Мбаппе в «Реал» 
Француз может присоединиться к королевскому клубу уже на этой неделе. 
03.07.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Неизвестный фанат украл футбольный мяч после матча белорусского клуба
В настоящее время подозреваемый вышел на связь с командой.
03.07.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ахмат» продлил контракт с голкипером Шелией
В минувшем сезоне вратарь восемь игр сыграл «на ноль».
03.07.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» отказался от предложения купить игрока сборной Мексики
«Спартак» отказался от предложения купить игрока сборной Мексики
Луис Чавес не перейдет в состав красно-белых.
03.07.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Бешикташ» изменит форму выплат для бывшего игрока «Зенита»
Турецкий клуб заинтересован в приобретении российского футболиста.
03.07.2023 15:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-наставник «Спартака» признан лучшим тренером Армении
Специалист привёл свою команду к «золотому» дублю.
03.07.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сандро Тонали прокомментировал свой переход в «Ньюкасл»
Итальянец благодарит английский клуб за доверие.
03.07.2023 14:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.