Вратарь ЦСКА Илья Помазун в четвертый раз арендован «Уралом»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун арендован «Уралом» до конца сезона-2023/2024. Это уже четвертая аренда Помазуна «Уралом».

«Илья Помазун снова проведёт сезон в «Урале» на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2027/2028. Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвёртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!», - гласит заявление ЦСКА.

В прошедшем сезоне за команду Виктора Гончаренко он сыграл 39 матчей, пропустил 55 голов и отстоял восемь встреч на ноль. Всего Помазун провел за «Урал» 83 встречи, 22 матча проведя на ноль.