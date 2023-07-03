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Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами»

36-летний футболист присоединился к американской команде на правах свободного агента. 
03 июля 2023 16:30
автор: Глеб Шевяков

Совладелец «Интер Майами» и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением по поводу перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб MLS.

«Внезапно я узнал, что Лео объявил о переходе в «Интер Майами». Понятно, что для меня это не было неожиданностью. Тот факт, что один из лучших игроков, если не самый лучший игрок, который выиграл в этой игре все и который по-прежнему является великим футболистом хочет играть за мою команду, является грандиозным моментом для нас», — приводит слова 48-летнего функционера Goal.

Добавим, что Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» в начале июня 2023 года в связи с тем, что его контракт с «ПСЖ» подошел к концу. Он играл в составе парижан с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он сыграл 41 встречу, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Ранее он на протяжении 16 лет выступал за «Барселону».

источник: Goal.com
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