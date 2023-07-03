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Экс-голкипер сборной Украины Пятов завершил профессиональную карьеру

«Шахтер» предлагает 39-летнему футболисту остаться в расположении клуба в качестве тренера. 
03 июля 2023 16:49
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что вратарь команды Андрей Пятов закончил выступления на профессиональном уровне, а также рассказал, что игрок получил предложение стать тренером вратарей украинского клуба.

«Андрей Пятов на данный момент завершил свои выступления как футболист нашего клуба. Он прошел очень большой и яркий путь. Поэтому мы должны быть благодарны ему за это. При этом мы прощаемся с Андреем только как с игроком, но хотели бы видеть его в тренерском штабе Патрика ван Леувена как наставника вратарей. Предлагаем Пятову остаться в клубе, уверены, что он нам поможет», — приводит слова 48-летнего функционера пресс-служба «горняков».

Напомним, что Пятов выступал за «Шахтер» с 2007 года. Всего за карьеру в составе оранжево-черных он принял участие в 482 матчах, пропустил 415 голов и отстоял 223 игры на ноль. Вместе с донецкой командой он стал 11-кратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка страны и выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2008/2009. Также на его счету 102 встречи за сборную Украины.

источник: ФК «Шахтер»
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