Футболист «Челси» Пулишич сделал выбор между «Миланом» и «Лионом»

Американский полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич определился со своим новым клубом.

По информации ESPN, футболист отправится в итальянский «Милан», ради которого отказал французскому «Лиону».

Выбор игрока предопределили два обстоятельства: во-первых, итальянцы в будущем сезоне выступят в Лиге чемпионов, в отличие от французов, а, во-вторых, «россонери» предложили хавбеку более выгодные условия контракта.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино не рассчитывает на футболиста, который в 24 матчах минувшего сезона забил один мяч и сделал одну результативную передачу.