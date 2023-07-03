«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Одоевским 

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский подписал новое трудовое соглашение с питерской командой. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Как утверждает источник, 20-летний вратарь продлил контракт с чемпионом России до лета 2027 года.

Добавим, что Одоевский играет за основную команду «Зенита» с мая 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе команды Сергея Семака он принял участие в пяти встречах, пропустил один гол, отстоял четыре матча на ноль и получил одну красную карточку. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро.