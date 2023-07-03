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«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Одоевским 

Футболист является воспитанником академии сине-бело-голубых. 
03 июля 2023 17:10
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский подписал новое трудовое соглашение с питерской командой. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Как утверждает источник, 20-летний вратарь продлил контракт с чемпионом России до лета 2027 года.

Добавим, что Одоевский играет за основную команду «Зенита» с мая 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе команды Сергея Семака он принял участие в пяти встречах, пропустил один гол, отстоял четыре матча на ноль и получил одну красную карточку. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро.

источник: ФК «Зенит»
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