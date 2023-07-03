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Кузьмичев дал совет бывшему российскому полузащитнику «Вильярреала» 

Большую часть прошлого сезона футболист провел за вторую команду «желтой подлодки», после чего покинул клуб на правах свободного агента.
03 июля 2023 17:54
автор: Глеб Шевяков

Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о будущей карьере экс-хавбека «Вильярреала» Никиты Иосифова в европейском чемпионате.

«В Европе в более‑менее хорошем клубе Иосифову будет тяжело, потому что время, проведенное в «Вильярреале», не пошло в зачет. В Европе Никиту будут оценивать по периоду в Испании. На его месте попробовал бы вернуться в Россию, пока его помнят, знают его качества, и начать все с чистого листа», — приводит слова 51-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что Иосифов перешел в «Вильярреал» из «Локомотива» в июле 2021 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 13 встречах за «Вильярреал Б» во втором дивизионе Испании и отличился одним забитым мячом. Всего за карьеру в основной испанской команде он провел две игры и забил один гол. В начале июля клуб Ла Лиги объявил об уходе 22-летнего россиянина.

источник: «РБ-Спорт»
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