«Рома» пока не получала официального предложения по аренде Шомуродова

Итальянская «Рома» пока не получала никакого официального предложения по аренде нападающего Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом главный тренер команды рассчитывает на Шомуродова лишь как на игрока запаса.

В сезоне-2022/2023 Шомуродов за «Специю» сыграл 16 матчей, отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Орлята» вылетели из Серии А, потерпев поражение в стыковом матче за право сохранения прописки в чемпионате от «Вероны» со счетом 1:3.