«Ювентус» расстанется с пятью футболистами основного состава, чтобы разгрузить ведомость

Тринский «Ювентус» готов расстаться с пятью футболистами основного состава.

По информации La Gazzetta dello Sport, речь идет о защитнике Алексе Сандро, полузащитниках Артуре, Денисе Закарии и Уэстоне Маккенни, а также голкипере Войцехе Щенсны.

Отметим, что хавбеков «старая синьора» намерена продать, а бразилец и поляк, по мнению клубных боссов, получают слишком высокие зарплаты.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 в Серии А туринцы заняли седьмое место в турнирной таблице. При этом с клуба было снято десять очков из-за финансовых махинаций руководства в пандемию коронавируса.