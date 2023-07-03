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«Ювентус» расстанется с пятью футболистами основного состава, чтобы разгрузить ведомость

Туринцы готовы отдать своих лидеров.
03 июля 2023 18:01
автор: Александр Шульгин

Тринский «Ювентус» готов расстаться с пятью футболистами основного состава.

По информации La Gazzetta dello Sport, речь идет о защитнике Алексе Сандро, полузащитниках Артуре, Денисе Закарии и Уэстоне Маккенни, а также голкипере Войцехе Щенсны.

Отметим, что хавбеков «старая синьора» намерена продать, а бразилец и поляк, по мнению клубных боссов, получают слишком высокие зарплаты.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 в Серии А туринцы заняли седьмое место в турнирной таблице. При этом с клуба было снято десять очков из-за финансовых махинаций руководства в пандемию коронавируса.

источник: La Gazzetta dello Sport
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