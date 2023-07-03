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Щенников рассказал, какие чувства испытывает после своего ухода из ЦСКА 

Российский футболист покинул стан армейцев в связи с истечением контракта. 
03 июля 2023 18:15
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился эмоциями после своего ухода из московской команды.

«На данном этапе чувствую неопределенность. Пока без клуба, хочется тренироваться с командой, получать эмоции, которые получал. Можно ли успокоиться? Пока не тот возраст, чтобы успокаиваться», – приводит слова 32-летнего игрока «Матч ТВ».

Добавим, что Щенников является воспитанником ЦСКА. За основную команду красно-синих он играл с 2009 по 2023 годы. В составе столичного клуба на его счету 367 игр, десять забитых мячей и 15 результативных передач. По завершении сезона-2022/2023 у него истекло соглашение с командой Владимира Федотова.

Он является трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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