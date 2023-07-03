Щенников рассказал, какие чувства испытывает после своего ухода из ЦСКА 

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился эмоциями после своего ухода из московской команды.

«На данном этапе чувствую неопределенность. Пока без клуба, хочется тренироваться с командой, получать эмоции, которые получал. Можно ли успокоиться? Пока не тот возраст, чтобы успокаиваться», – приводит слова 32-летнего игрока «Матч ТВ».

Добавим, что Щенников является воспитанником ЦСКА. За основную команду красно-синих он играл с 2009 по 2023 годы. В составе столичного клуба на его счету 367 игр, десять забитых мячей и 15 результативных передач. По завершении сезона-2022/2023 у него истекло соглашение с командой Владимира Федотова.

Он является трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.