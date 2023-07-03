«Атлетико» объявил о переходе защитника «Сельты» Галана 

Фланговый защитник «Сельты» Хави Галан перешел в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Как утверждает источник, стороны подписали трудовое соглашение до конца сезона-2025/2026. Сумма трансфера и условия контракта в данный момент не разглашаются.

Ранее появилась информация, что 28-летний футболист перейдет в стан мадридцев при условии обмена на защитника Мануэля Санчеса и доплатой в размере пяти миллионов евро.

Добавим, что Галан играл за «Сельту» с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за «кельтов» он отыграл 40 матчей, отличился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.