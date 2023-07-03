Кафельников назвал самый популярный вид спорта в России 

Лучший теннисист в истории России Евгений Кафельников считает, что футбол является самым популярным видом спорта в нашей стране.

Отметим, что 49-летний спортсмен поддерживает в футбольной сфере московский «Спартак».

«Футбол — вид спорта номер один в России, не надо даже изобретать велосипед и думать, что да как! Это однозначно! Большинство населения РФ — футбольные люди! Это самый популярный вид спорта в нашей стране», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных футбольных турниров под своей эгидой.

По итогам сезона-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит», а Кубок страны выиграл ЦСКА.