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«Аль-Наср» объявил о переходе Брозовича из «Интера»

Хорватский игрок стал одноклубником Криштиану Роналду. 
03 июля 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Наср» подписал хавбека «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозовича. Об этом сообщает пресс-служба аравийской команды.

Как утверждает источник, «всемирный клуб» заплатил миланской команде за 30-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что хорват заключит трудовое соглашение с клубом Саудовской Аравии до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что Брозович являлся игроком «Интера» с лета 2016 года. В прошедшем сезоне в составе «нерадзурри» он сыграл 40 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В настоящий момент за «Аль-Наср» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский форвард Криштиану Роналду.

источник: ФК «Аль-Наср»
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Ранее сообщалось, что английский специалист отказался работать в Саудовской Аравии. 
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