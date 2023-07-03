«Аль-Наср» объявил о переходе Брозовича из «Интера»

«Аль-Наср» подписал хавбека «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозовича. Об этом сообщает пресс-служба аравийской команды.

Как утверждает источник, «всемирный клуб» заплатил миланской команде за 30-летнего футболиста 18 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что хорват заключит трудовое соглашение с клубом Саудовской Аравии до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что Брозович являлся игроком «Интера» с лета 2016 года. В прошедшем сезоне в составе «нерадзурри» он сыграл 40 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В настоящий момент за «Аль-Наср» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский форвард Криштиану Роналду.