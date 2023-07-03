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Комментатор Орлов назвал причину огромной разницы в уровне российских и европейских футболистов

Журналист привёл в пример звёзд мирового футбола.
03 июля 2023 19:11
автор: Александр Шульгин

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему уровень европейских футболистов намного выше, чем российских.

«Наши футболисты отстают от европейских, потому что они не профессионалы. Возникает вопрос почему? А потому что у них тепличные условия. Более-менее начинают забивать во Второй и Первой лиге, из них сразу делают князьков», приводит слова Орлова Sport24.ru.

Он привёл в качестве положительных примеров Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые специально нанимают по несколько тренеров только по физической подготовке.

Также Орлов считает, что Андрей Аршавин мог достичь намного большего, играя в Европе, если бы занимался физическим развитием с раннего возраста.

источник: Sport24.ru
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