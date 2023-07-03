«Аль-Иттифак» назначил Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды 

Новым главным тренером «Аль-Иттифака» назначен бывший наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Отметим, что условия и сроки контракта 43-летнего специалиста с «Рыцарями Дехны» в настоящее время не были разглашены.

В июне появилась информация, что англичанин ответил отказом на предложение возглавить аравийскую команду.

Напомним, что осенью прошлого года Джеррард покинул должность главного тренера «Астон Виллы». Ранее он также тренировал шотландский «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля».

По итогам прошлого сезона «Аль-Иттифак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.