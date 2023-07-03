Чинквини оценил шансы российских футболистов на переход в клубы Италии 

Бывший ассистент главного тренера Фабио Капелло в сборной России, Оресте Чинквини поделился мнением о возможном интересе к российским игрокам со стороны итальянских команд.

«Сложно судить о реальности интереса клубов Серии А к российским игрокам, для меня самый очевидный показатель то, что ни в одной итальянской газете таких новостей не было. Сомневаюсь, что в данный момент переход россиян в Италию реален, такой трансфер с большой долей вероятности не удастся осуществить», – приводит слова 75-летнего специалиста «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что в услугах российского защитника «Спартака» Даниила Хлусевича заинтересованы «Лацио», «Дженоа» и «Верона».

Добавим, что в настоящий момент в чемпионате Италии присутствуют два российских футболиста – полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который прошедший сезон проводил в аренде в «Торино», а также форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, выступавший в сезоне-2022/2023 на условиях аренды в кипрском «Арисе».

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.