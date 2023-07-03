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Ловчев высказался о селекционной работе в «Спартаке»

Ранее появилась информация, что московский клуб претендует на форварда «Кадиса» Тео Бонгонда. 
03 июля 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о селекционной деятельности столичной команды, а также оценил возможный переход нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в стан красно-белых.

«Говорят о парне из «Кадиса» — Тео Бонгонда, который будет стоить € 10 млн. Как я понимаю, его планируют купить на позицию Виктора Мозеса. У нигерийца то травма, то разговор про уход — поиск замены логичен. Пишут, что это кандидатура тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Возникает вопрос о фигуре спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта, который всё время молчит. Это было бы оправданно, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь», — заявил футбольный эксперт в своём телеграм-канале.

Добавим, что «Спартак» завершил сезон-2022/23 на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, завоевав бронзовые медали РПЛ.

В 1-м туре следующего сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле «Оренбург». Матч запланирован на 22 июля.

источник: «Советский спорт»
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