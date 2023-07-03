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Почеттино объяснил, с какой целью возглавил «Челси» 

О назначении аргентинца на пост наставника «синих» стало известно в конце мая.
03 июля 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свой приход в лондонскую команду, а также рассказал, ради чего он согласился на эту работу.

«С самого начала нашего общения руководство клуба очень чётко обозначило своё видение проекта, и мы были очень рады присоединиться к нему. Мы здесь, чтобы постараться помочь клубу и болельщикам. В истории футбола всегда бывают взлёты и падения, но «Челси» — команда, для которой такой подход неприемлем. Мы должны быть уверены, что дадим клубу всё возможное, чтобы он был на вершине», – приводит слова 51-летнего специалиста пресс-служба «пенсионеров».

Почеттино находился без работы с июля прошлого года после того, как был отправлен в отставку с должности главного тренера «ПСЖ».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Челси» занял 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, записав на свой счет 44 очка. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала турнира, где дважды потерпели поражение от «Реала» (0:2, 0:2).

источник: ФК «Челси»
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