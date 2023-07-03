Агент Алексея Миранчука высказался о будущем футболиста в «Аталанте»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, что его клиент будет готовиться к предстоящему сезону в «Аталанте».

«Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора. Это очевидные вещи. Подготовка к сезону у «Аталанты» начинается через неделю. Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», – приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». За туринскую команду он отыграл 31 встречу, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.