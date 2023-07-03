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В «Оренбурге» готовы оформить трансферы, о которых попросит Ярошик

Иржи возглавил команду в июне.
03 июля 2023 20:48
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможных трансферах команды.

«Пока мы об этом не общались. Сейчас идут сборы, знакомство с командой. Пока никаких просьб. Сыграем пару матчей, а потом посмотрим. Если Иржи попросит, то, конечно, постараемся купить нужных игроков», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Иржи Ярошик возглавил клуб 22 июня.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице. Командой руководил Марцел Личка, ушедший в нынешнее межсезонье в «Динамо».

источник: «РБ-Спорт»
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