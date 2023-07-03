Агент Щенникова ответил на вопрос о том, где может продолжить карьеру его клиент 

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы российского защитника Георгия Щенникова, высказался о будущей карьере игрока.

Отметим, что по окончании сезона-2022/2023 32-летний футболист стал свободным агентом, так как его контракт с ЦСКА истёк.

«Пока конкретики нет. К Георгию интерес есть, всё в процессе. Сейчас рассматриваем разные варианты, в том числе и за рубежом. Спешить некуда, окно большое. Георгий сейчас готовится по индивидуальной программе. С формой у него проблем не будет», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Напомним, Щенников является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев он играл с 2009 по 2023 год. В составе московского клуба на его счету 367 игр, десять забитых мячей и 15 результативных передач. За свою карьеру в стане красно-синих он три раза выиграл чемпионат России и стал четырёхкратным обладателем Кубка страны.