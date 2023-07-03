Гунько рассказал, правдивы ли слухи о переходе Захаряна в армянский «Урарту»

Главный тренер чемпиона Армении «Урарту» Дмитрий Гунько среагировал на слухи о переходе в его команду полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Обычные слухи, которые часто ходят вокруг футболистов, перемещающихся из страны в страну. Например, приехал игрок куда-то на отдых, и сразу начинается. То же самое касается ситуации, когда безработный тренер приехал посмотреть футбол на трибуне, все начинают говорить, что он возглавит одну из этих команд. Слухи есть слухи», - приводит «Матч ТВ» слова Гунько.

Напомним, что в предыдущем сезоне Захарян провел в РПЛ 27 матчей и забил четыре гола.

Отметим, что действующее соглашение 20-летнего футболиста с »Динамо» истечет по окончании следующего чемпионата России.