В «Спартаке» рассказали о состоянии перенёсшего операцию защитника Тавареша

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья португальского защитника Томаша Тавареша, получившего тяжелую травму в матче за молодёжную национальную команду своей страны.
«Томаш Тавареш успешно прооперирован. Он передаёт всем привет и благодарность за слова поддержки. Скорейшего выздоровления, Томаш!» — сообщила пресс-служба красно-белых.
Напомним, португалец порвал переднюю крестообразную связку на колене и накануне был прооперирован.
В минувшем сезоне Тавареш провел 18 матчей в составе красно-белых, в которых забил один мяч.
источник: ФК «Спартак»