Стало известно условие, при котором контракт Дзюбы с «Локомотивом» будет автоматически продлен

«Локомотив» автоматически продлит контракт с нападающим команды Артемом Дзюбой в том случае, если футболист отличится 12 результативными действиями по ходу сезона-2023/2024. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, результативные передачи бывшего игрока сборной России в составе красно-зеленых также будут учитываться на основе заключенного договора с московской командой.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. В прошедшем сезоне за команду Михаила Галактионова он провел 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до конца сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.