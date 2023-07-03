ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Шалимов предположил, как может повлиять на «Зенит» уход Кузяева и Вендела

Ранее у российского хавбека истёк контракт с питерской командой, а бразильцу разрешено заняться поиском нового клуба. 
03 июля 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о том, каким образом «Зенит» отреагирует на уход полузащитников команды Далера Кузяева и Вендела.

Ранее наставник сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что оба игрока в данный момент ищут себе новые клубы.

«Если Кузяев и Вендел уйдут, думаю, «Зенит» их заменит и по силе будет выглядеть так же, как в прошлом году», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч Премьер».

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 у Кузяева истекло трудовое соглашение с «Зенитом». Он выступал за петербуржцев с 2017 года и провел в их стане 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.

На счету Вендела за команду Семака – 88 игр, 15 забитых мячей и 13 ассистов. Его контракт с чемпионом России 2022/2023 действует до лета 2027 года.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
«Интер Майами» может подписать еще одного бывшего одноклубника Месси 
Ранее помимо аргентинского форварда в американскую команду перешел Серхио Бускетс. 
03.07.2023 22:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой заявил, что в Испании его знает каждый
Александр долгое время играл в Испании.
03.07.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Джака может уйти из «Арсенала» в «Байер» из-за Райса
Клуб из Леверкузена также проявляет интерес к футболисту.
03.07.2023 21:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Амрабатом
Футболист переберется в Англию.
03.07.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно условие, при котором контракт Дзюбы с «Локомотивом» будет автоматически продлен
Стало известно условие, при котором контракт Дзюбы с «Локомотивом» будет автоматически продлен
В данный момент соглашение 34-летнего форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.
03.07.2023 21:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Спартаке» рассказали о состоянии перенёсшего операцию защитника Тавареша
Футболист получил тяжёлую травму в матче за молодёжную сборную Португалии.
03.07.2023 21:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гунько рассказал, правдивы ли слухи о переходе Захаряна в армянский «Урарту»
Комментарий от достоверного источника.
03.07.2023 21:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Щенникова ответил на вопрос о том, где может продолжить карьеру его клиент 
Ранее у бывшего игрока сборной России истекло соглашение с ЦСКА.
03.07.2023 20:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Оренбурге» готовы оформить трансферы, о которых попросит Ярошик
Иржи возглавил команду в июне.
03.07.2023 20:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.