Шалимов предположил, как может повлиять на «Зенит» уход Кузяева и Вендела

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о том, каким образом «Зенит» отреагирует на уход полузащитников команды Далера Кузяева и Вендела.

Ранее наставник сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что оба игрока в данный момент ищут себе новые клубы.

«Если Кузяев и Вендел уйдут, думаю, «Зенит» их заменит и по силе будет выглядеть так же, как в прошлом году», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч Премьер».

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 у Кузяева истекло трудовое соглашение с «Зенитом». Он выступал за петербуржцев с 2017 года и провел в их стане 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.

На счету Вендела за команду Семака – 88 игр, 15 забитых мячей и 13 ассистов. Его контракт с чемпионом России — 2022/2023 действует до лета 2027 года.