Джака может уйти из «Арсенала» в «Байер» из-за Райса

Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может сменить клубную прописку.

По информации Footmercato со ссылкой на TalkSport, швейцарец испугался конкуренции со стороны купленного «канонирами» Деклана Райса и собирается уйти в леверкузенский «Байер».

В то же время, как сообщает источник, немецкий клуб также давно следит за игроком и хочет видеть его в своих рядах. Сумма сделки может составить 25 миллионов евро, хотя «Арсенал» приобрел швейцарца в 2016 году за 40 миллионов.

Напомним, в минувшем сезоне Джака провел 49 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Контракт 30-летнего футболиста с лондонским клубом истекает по окончании сезона-2023/24.