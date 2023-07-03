Мостовой заявил, что в Испании его знает каждый

Бывший футболист сборной СССР, «Спартака», а также многих других клубов Александр Мостовой считает, что его хорошо знают в Испании, где он провел большую часть карьеры.

«Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют — показывают себя не на футбольном поле, а вне поля. Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Елки-палки, у вас за карьеру 5 голов! Вы чего?». На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно. Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык — второй в мире, так-то!», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой в Испании успел поиграть за такие команды, как «Сельта» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.