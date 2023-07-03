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«Интер Майами» может подписать ещё одного бывшего одноклубника Месси 

Ранее, помимо аргентинского форварда, в американскую команду перешёл Серхио Бускетс. 
03 июля 2023 22:10
автор: Глеб Шевяков

«Интер Майами» близок к тому, чтобы заключить контракт с бывшим защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, испанец может продолжить карьеру в МЛС и воссоединиться с бывшим партнёром по команде Лионелем Месси после того, как истёк его контракт с «ПСЖ». Сообщается, что 37-летний футболист ради перехода в команду Дэвида Бекхэма будет вынужден пойти на снижение заработной платы, так как правило назначенного игрока было ранее применено в процессе подписания аргентинца и хавбека Серхио Бускетса.

Добавим, что Рамос присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года практически одновременно с Месси. Всего за парижский клуб он сыграл 58 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ранее в карьере он выступал за «Реал».

источник: Sport.es
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