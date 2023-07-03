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Корнеев оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Верону» 

В настоящий момент права на российского игрока принадлежат «Аталанте».
03 июля 2023 22:24
автор: Глеб Шевяков

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Верону».

«Считаю, что «Верона» — это шаг назад. Уходить постоянно в какие‑то аренды не очень хорошо для футболиста. Если такая история происходит — надо ставить вопрос жестко: «Если вы на меня не рассчитываете, то продавайте», — приводит слова 55-летнего функционера «Матч ТВ».

Добавим, что Миранчук был арендован «Торино» у «Аталанты» на сезон-2022/2023. В составе туринской команды 27-летний игрок принял участие в 31 матче, отличился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами. Его соглашение с «Аталантой» рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость хавбека сборной России составляет 12 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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