«Спартак» планирует приобрести футболиста «Тоттенхэма»

Руководство «Спартака» рассматривает возможность покупки защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, московский клуб рассчитывает подписать игрока сборной Колумбии в летнее трансферное окно, однако защитник также входит в сферу интересов «Вильярреала», «Фенербахче» и «Галатасарая». Сообщается, что «шпоры» намерены выручить с трансфера 27-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне в составе лондонской команды он сыграл 24 матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до лета 2024 года.