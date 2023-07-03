ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе

Далер может продолжить карьеру в Турции.
03 июля 2023 22:42
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Бешикташа» Чейхун Казанджи высказался о переговорах по трансферу россиянина Далера Кузяева.

По словам Казанджи, схожая ситуация складывается и по Даниэлю Амарти.

«Ситуация по обоим игрокам станет понятной на этой неделе. Мы близки к закрытию сделок», – приводит слова Казанджи Haberglobal.

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение турецкого клуба, однако намерен подождать предложений из какой-либо из пяти ведущих лиг Европы.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
«Бешикташ» подтвердил заинтересованность в полузащитнике ЦСКА Зайнутдинове
Причина привлекательности 25-летнего футболиста для турецких клубов знакома России
03.07.2023 23:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Две футбольные лиги Испании сменили названия 
Речь идет о двух высших дивизионах испанского чемпионата.
03.07.2023 23:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» арендует защитника «Рубина» Нижегородова
Игрок продолжит карьеру в другом клубе.
03.07.2023 22:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» планирует приобрести футболиста «Тоттенхэма»
«Спартак» планирует приобрести футболиста «Тоттенхэма»
В услугах игрока также заинтересован ряд европейских клубов. 
03.07.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Корнеев оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Верону» 
В настоящий момент права на российского игрока принадлежат «Аталанте».
03.07.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер Майами» может подписать ещё одного бывшего одноклубника Месси 
Ранее, помимо аргентинского форварда, в американскую команду перешёл Серхио Бускетс. 
03.07.2023 22:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой заявил, что в Испании его знает каждый
Александр долгое время играл в Испании.
03.07.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Джака может уйти из «Арсенала» в «Байер» из-за Райса
Клуб из Леверкузена также проявляет интерес к футболисту.
03.07.2023 21:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шалимов предположил, как может повлиять на «Зенит» уход Кузяева и Вендела
Ранее у российского хавбека истёк контракт с питерской командой, а бразильцу разрешено заняться поиском нового клуба. 
03.07.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.