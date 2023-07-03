Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе

Спортивный директор «Бешикташа» Чейхун Казанджи высказался о переговорах по трансферу россиянина Далера Кузяева.

По словам Казанджи, схожая ситуация складывается и по Даниэлю Амарти.

«Ситуация по обоим игрокам станет понятной на этой неделе. Мы близки к закрытию сделок», – приводит слова Казанджи Haberglobal.

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение турецкого клуба, однако намерен подождать предложений из какой-либо из пяти ведущих лиг Европы.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.